Perre Antik Kenti'nde kazılar yeniden başlayacak

Demircan, Adıyaman'ın turizm alanlarından Nemrut Dağı ve Perre Antik Kenti'nin en çok ziyaretçi alan bölgeler olduğunu anımsatarak, "Gerek Nemrut Dağı gerekse de Perre Antik Kenti gibi önemli turizm bölgelerimiz, çok şükür depreme bağlı hiçbir problemi yok" dedi.



BU YIL İÇİN 70-100 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR

Perre Antik Kenti'nin geçen yıl 40 bin ziyaretçi aldığını aktaran Demircan, bu sene 70 bin ila 100 bine misafir ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.