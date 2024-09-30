Perre Antik Kenti'ndeki tokalaşma anıtı ve yazıtı 5 bin ziyaretçiyi ağırladı

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, eserlerin 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ilk kez ziyarete açıldığını hatırlattı.

Eserlerin yaklaşık 5 ayda 5 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini aktaran Alkan, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz özellikle bu kabartmaları bizlere soruyorlardı ve görmek istediklerini söylüyorlardı. Yaptığımız istatistikler sonucunda 5 bin kişi bu alanı görmeye geldi. Daha fazla ziyaretçiyi Perre Antik Kenti'ne eserleri görmeye davet ediyorum" dedi.