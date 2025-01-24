Perre Antik Kenti'nde 1800 yıl önceki üzüm işliği canlandırılacak

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi bütçesiyle desteklenen projeyle, antik çağdaki üretim yöntemleri bugünün teknolojisiyle buluşturulacak. Bölgeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler, 1800 yıl önce kullanılan üzüm işliklerindeki kollu pres düzeneklerini, şarap üretim yöntemlerini canlı olarak izleyebilecek.



Vali Osman Varol, Perre Antik Kenti'nin önemli turizm potansiyelini bünyesinde barındırdığını, burada aktif kazı çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Valilik tarafından yürütülen birçok kurumun katkısıyla 1800 yıl önceki üzüm işliğinin canlandırılacağını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Eskiden bir işlik olarak kullanılmış, bir şarap üretim işliği burası. O günün teknolojisiyle yapılan aletlerle yeniden çalışır hale getirilecek ve gelen ziyaretçilerimize o gün insanların bu üretimi nasıl yaptığı canlandırmayla gösterilmiş olacak. Canlandırma 4 etaptan oluşuyor. Şu an yüklenici firmamız çalışmalarına devam ediyor. Bizim de çalışma arkadaşlarımızın çalışmaları Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün gözetiminde devam ediyor."



Yerli ve yabancı turistleri kente davet eden Varol, "İlimizin daha fazla tanıtılmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Nemrut Dağı şu an sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en bilinen lokasyonlarından bir tanesi. Özellikle 2025 yılı içerisinde yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'ımıza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.