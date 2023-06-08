Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu

Arkeolog Pieter Van Dalen Luna başkanlığında yürütülen çalışmada bulunan kalıntılar bölgedeki antik Aymara kültürü hakkında veriler sağlarken, bin 200 yıldan daha eski İnka dönemine ait mezar da dönemin uygulamalarına ve sosyal organizasyonuna ışık tutan bulgular içeriyor.