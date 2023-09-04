Phaselis Antik Kenti'ndeki ana caddenin tamamı gün yüzüne çıkarılıyor

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği Phaselis'teki koyda tatilciler bir yandan yüzerken, diğer yanda eşsiz tabiata sahip Phaselis Antik Kenti'nin kalıntılarının arasında gezme fırsatı buluyor. Tarihi alanın daha fazla gün yüzüne çıkması için Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı 21 milyon 750 bin liralık destekle kazı ve onarım çalışmaları sürüyor.



Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan başkanlığındaki 45 kişilik ekip, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde bölgenin en önemli ticaret merkezi konumundaki antik kentte titiz bir çalışma yürütüyor.Kazı ekibi, geçit töreni düzenlenen ve büyük depremler sonucu toprak altında kalan ana caddenin limana uzanan kısmını da ortaya çıkarıyor.

