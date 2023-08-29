Polonya'nın geçmişi 18. yüzyıla uzanan parkı: Lazienki

Hamamın bulunduğu bu yapı, 1772'de Kral August tarafından özel bir konuta dönüştürülmüş ve 1791'de amfitiyatro inşa edilmiş. Polonya Kralı Stanislaw August'un yazlık konutunun bulunduğu Lazienki Parkı, kralın 1764'teki taç giyme töreninden 1795'teki tahttan inişine kadar her anına tanıklık ettiği için Polonyalılar tarafından ayrı bir öneme de sahip.

Parka yıllar içinde saraylar, konutlar ve anıtlar inşa edilmiş. Lazienki'nin resmi olarak halka açık park ilan edilmesi ise 1918'de gerçekleşmiş.