Portakal Çiçeği Karnavalı 4-13 Nisan'da gerçekleştirilecek
Adana'da gelecek yıl 13. kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 4-13 Nisan'da yapılacak.
Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan karnavalın tarihi belirlendi.
"Dünya Çocukları" temasıyla düzenlenecek karnaval, 4-13 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek.
Karnavalın ilgi çekici etkinliği olan renkli kortej yürüyüşü ise 5 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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