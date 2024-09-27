Portakal Çiçeği Karnavalı 4-13 Nisan'da gerçekleştirilecek

Adana'da gelecek yıl 13. kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 4-13 Nisan'da yapılacak.

Portakal Çiçeği Karnavalı 4-13 Nisan'da gerçekleştirilecek

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan karnavalın tarihi belirlendi.

"Dünya Çocukları" temasıyla düzenlenecek karnaval, 4-13 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek.

Karnavalın ilgi çekici etkinliği olan renkli kortej yürüyüşü ise 5 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

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