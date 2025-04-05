Portakallı Lezzetler Yarışması'ndan renkli görüntüler

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlenen yarışma, "tatlı-pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" kategorilerinde yapıldı. Yarışmaya katılan şeflerin kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyeyle hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.



Jürinin, tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi özelliklerine bakarak yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödül verildi. Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nda, Adana'nın öne çıkan 42 yöresel yiyeceği de sergilendi.



Etkinlikte, Almanya'dan gelen Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin "Avrupa Bandosu" da konser verdi. NATO müttefikleri için Avrupa'yı dolaşan grup, yabancı şarkıların yanı sıra "Adana Köprü Başı" şarkısını da seslendirdi.



"BU YIL DAHA FAZLA KATILIM VAR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, etkinliklerin coşkulu geçtiğini söyledi. Kentin tüm sokaklarında rengarenk görüntülerin oluştuğunu belirten Bozkurt, "Bu yıl daha fazla katılım var gibi görünüyor. 100'ün üzerinde etkinlik gerçekleştireceğiz. Kültür ve sanat etkinlikleri, spor müsabakaları ile birçok atölye var." dedi.