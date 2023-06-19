Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan bölgede antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılar yer alıyor.



Aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan antik tiyatro, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı antik kentte, 2 bin yıllık medusa, mask heykelleri ile groteks figürü, tonoz Apollon, zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine rastlandı.

Düzce Belediyesi ve Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kontrolünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilen antik kent, drone ile görüntülendi.