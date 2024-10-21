Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında sona gelindi

Kaldırma çalışmalarının tapınağın güney bölgesinde sürdüğünü ve kısa sürede o bölgede de restorasyon projesinin başlayacağını dile getiren Kadıoğlu, "Bölgede tapınağın üstünde yeni yapılar çıktı. Buradaki yapıları da kaldırdığımızda kazı çalışmaları sona erecek. Restorasyon projeleri tamamlandı ve kuruldan geçtiğinde, buradaki yapı daha gezilebilir ve daha algılanabilir hale gelecek" dedi.

Antik kentte 5 yıldır 12 ay aralıksız süren kazı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Kadıoğlu, şöyle konuştu:



"Çalışmalarımız, bu yıl sonunda tamamlanacak ve 2025 yılında restorasyon çalışmalarına başlayabileceğiz. Bu alana sadece 'Batı Karadeniz'in en büyük antik alanı' demek doğru olmaz. Aslında tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki en iyi korunmuş tiyatro burası. Trabzon'dan tutun İstanbul'a kadar bu bölgedeki en iyi korunmuş tiyatro yapısıyla karşı karşıyayız. Özellikle son yıllarda rastlanan bulgular ve heykeltıraşlık eserler yapının önemine vurgu yapıyor."

Kadıoğlu, bölgenin zengin bir geçmişe sahip olduğunu ve elde edilen bulguların bunu kanıtladığını belirtti.