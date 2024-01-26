Rengarenk papağanlar özel cihazlar sayesinde yaz koşullarında yaşıyor

Erkekoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı olarak öncelikle tropikal kuşlar olmak üzere hayvanat bahçesinde bulunan tüm canlılar için uygun şartları sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.



EK GIDA VE VİTAMİN VERİLİYOR



Kış aylarında tropikal kuşların bulunduğu bölüme daha çok özen gösterdiklerinin altını çizen Erkekoğlu,"Kuş evimizde 8 türden 60 papağanımız mevcut. Papağanların uyum sağlayabilmesi için ısıtma sistemi ve gerekli nem cihazları kullanıyoruz. Bunların dışında özel ışıklarla gün ışığı almalarını sağlıyoruz. Gerekli iklim şartlarının yanı sıra kış aylarında beslenmelerine de önem veriyoruz. Ek gıda ve vitaminlerle kış aylarını en az zararla atlatmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

