Renklerle canlanan Taflanaltı Sokak turistik mekan haline geldi

Altay, gelenlerin tek eleştirisinin gezilecek alanın küçüklüğü olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Bununla ilgili de çalışmayı başlattık zaten. Yeni Sokak'taki çalışmalar bitti, Kuyubaşı, Salih Bora ve Fatih sokaklarını da aynı bu şekilde renklendireceğiz, hattı birleştireceğiz. Büyük bir alanda insanlar gezecek. Güzel vakit geçirebilecekleri, fotoğraf çekebilecekleri, duvarlarda özlü sözler, resimler, çizimler, Tirebolu'nun eski tarihi kültürel fotoğraflarının olduğu alanlarda gezebilecekleri bir yer olacak. Gezi zamanını 30-35 dakikaya çıkarmayı hedefliyoruz."

Erzincan'dan gelerek sokağı gezen İsmail Günaydın da renklerin sözler ve tarihsel dokuyla uyumunun bir bütün olarak farklı güzellik oluşturduğunu ifade ederek, "Güzel olan şey herkes tarafından görünür ama burada gerçekten farklı bir güzellik oluşmuş. Tarihi doku ile böyle bir güzellik meydana getirilmesi sevindirici. Ben burayı görmekten çok keyif aldım. Burayı gezen çocuklar için de çok anlamlı sözler var" diye konuştu.