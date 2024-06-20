Restorasyon tamamlandı: Ginolu Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

Hakim olduğu tepede hem Ginolu Koyu hem de Karadeniz'in güzelliğine şahitlik eden Ginolu Kalesi'nin doğu kısmında liman, kuzey kısmında Karadeniz'in maviliği, batı kısmında eşsiz güzellikteki Ginolu Koyu, güney kısmında ise Ginolu Mahallesi bulunuyor. Böylece ziyaretçiler, kalenin üç tarafından denizi görme imkanına sahip oluyor.

Kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çatalzeytin Belediyesi tarafından 2021 yılında başlanan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kalan küçük eksikliklerinin de tamamlanmasıyla kalenin ilçe turizmini hareketlendirmesi hedefleniyor.



Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Ginolu Kalesi'nin doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Ginolu'nun koyuyla limanıyla iç içe kalan bir kale özelliğine sahip olduğunu belirten Demir, "2021 yılında restorasyon çalışması yaptık. Surların bazı bölgelerinde bozulmalar vardı. Doğallığını bozmadan aynı yapıya sahip olmak şartıyla güzel çalışmalar yaptık. Eski yürüyüş yollarını doğal taşlarla çok güzel hale getirdik. İlerleyen günlerde aydınlatmalarını tamamladıktan sonra tamamen turizme açacağımız güzel bir yer olacak. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Herkesi Çatalzeytin Ginolu Kalesi'ni görmeye bekliyoruz" ifadesini kullandı.