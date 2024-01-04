Restorasyondaki Selimiye Camii geçen yıl çok sayıda ziyaretçi çekti

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021'in kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar devam ediyor. Mimar Sinan'ın ustalık eserinin geleceğe güvenle taşınması amacıyla iç ve dış mekanda etap etap yürütülen çalışmalar esnasında cami, ibadete ve ziyarete açık tutuluyor. Restorasyonda olmayan kısımları ziyarete açık olan Selimiye Camisi, çok sayıda ziyaretçi çekti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan caminin kent turizminin en önemli değeri olduğunu söyledi.



Camideki restorasyon çalışmalarının ziyaretçi sayısını etkilemediğine dikkati çeken Soytürk, "Caminin restorasyonuna tanıklık etmek bir şans. Özellikle mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin çalışmaları görmek için camiyi ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu süreçte minarelerin dışındaki iskelelere hayranlıkla bakan mimar adaylarını gördük." dedi.

