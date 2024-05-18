Restorasyonu tamamlandı: Alanya Atatürk Evi ve Müzesi yarın açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Atatürk'ün 18 Şubat 1935'te ziyaret ettiği ilçede kaldığı ve evin sahibi Tevfik Azakoğlu'nun rızasıyla 1987'den itibaren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet veren tarihi konakta, geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanya Müze Müdürlüğü koordinesinde geleneksel Alanya evlerinden olan tarihi binadaki çalışmalar, yaklaşık bir yıl sürdü.



Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Alanya'ya geldiğinde Tevfik Azakoğlu'nun konağında kaldığını ve dinlendiğini söyledi.



Konağın 1987'de bağışlanmasının ardından Bakanlıkça yapılan düzenlemelerin ardından Atatürk Evi ve Müzesi olarak ziyarete açıldığını belirten Türkmen, "Müzemizi, özgün durumunu koruyarak gelecek nesillere daha sağlıklı bırakmaya çalışıyoruz" dedi.