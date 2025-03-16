Roma dönemine ait columbariumlar kayıt altına alınıyor: Anadolu'da az sayıda örneği bulunuyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerindeki​​​​​ Roma dönemine ait columbariumlar (ölülerin küllerinin konulduğu kapların yerleştirildiği yer altı yapıları), envantere kaydediliyor.



Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haliliye ve Bozova ilçelerinde columbariumların yer aldığını belirtti.



Kültür Envanteri Projesi kapsamındaki columbariumların Roma dönemine ait olduğunu bildiren Şıldak, söz konusu eserlerin Anadolu'da az sayıda örneği bulunduğunu ifade etti.