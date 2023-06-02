Roma dönemine ait tümülüs 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi

Kurul kararında; Elbistan Şehir Müzesi’nin tescil talebi doğrultusunda inceleme yapıldığı; sit alanı ilan edilmesini müteakip de güvenlik önlemlerinin alınacağı bilgisi yer aldı.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tümülüsle ilgili olarak şu tespitler yapıldı:

“Sarıyatak Mahalle merkezinin bin 200 metre uzaklıkta bölgeye hakim yükseklikte yer aldığı görülmüştür. Alanda; 8-10 metre derinliğinde dairesel kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. Söz konusu kaçak kazının yanında tümülüse ait olduğu düşünülen yapı kalıntıları görülmektedir. Tarihlendirme konusunda; yüzeyde seramik ve benzeri malzemeye rastlanmamış olsa da irice taşların yanı sıra toprak ve taş blok destekli yapının, bölgede varlığı bilinen bu tip tümülüslerin Roma dönemine ait olduğu tespit edilmiştir.”