Romalı Augustus'un şehrinde "tahıl ambarı" gün yüzüne çıktı

Doç. Dr. Münteha Dinç, kente "Sebaste" adının Roma Dönemi'nde verildiğini belirtti. Geçmişi Geç Neolotik döneme kadar dayanan antik kentte yerleşimin 7 bin yıl kesintisiz devam ettiğini anlatan Dinç, Helenistik dönemde ise buranın bir köy yerleşimi şeklinde var olduğunu aktardı.

Kentin asıl ününe Roma'nın ilk imparatoru Augustus ile kavuştuğunu belirten Dinç, şöyle konuştu:



"Ünlü Roma imparatoru Augustus bu kente adını veriyor. Daha sonra Sebaste bölgede çok güçlü bir merkez haline geliyor. Roma'nın, Roma imparatorlarının bu kente çok fazla ilgisi var. Sebebi de konumu. Kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan yolların tam merkezindeyiz. Sebaste bu açıdan tam bir ticaret merkezi. Aynı zamanda askeri rotaların da merkezinde bulunuyor. Ordular için konaklama merkezi, bir dinlenme yeri olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla kent her dönem önemini korumuş."

