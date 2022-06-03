Rönesans’ın öncüsü Floransa'da gezilecek birbirinden güzel yerler

1. FLORANSA KATEDRALİ Şehrin en büyük yapılarından biri olan Floransa Katedrali, geçmişte aynı bölgede bulunan Santa Reparata Kilisesi’nin kalıntılarının üzerine yapılmıştır. Santa Maria del Fiore adıyla bilinen katedralin kilisesi 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Görkemli kubbesinin 15. yüzyılda eklendiği Floransa Katedrali’nde genel olarak Geç Gotik üslup hakimdir. Katedralin kubbesi, aynı zamanda Rönesans mimarisiyle inşa edilen yapılar için örnek teşkil etmektedir. Latin haçı planlı olan yapının bodrum katında, eski kilisenin kalıntıları görülebilmektedir. Dış cephelerinin pembe, yeşil ve beyaz mermerlerle donatıldığı yapının iç kısımları oldukça sade bir görünüme sahiptir.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Floransa gezilecek yerler açısından ziyaretçilerine birbirinden keyifli olanaklar sunmaktadır. Avrupa tarihine damga vuran eserleri, mimari yapıları, sarayları, bahçeleri ve galerileri ile birlikte Floransa, dünyanın popüler turizm merkezlerinden biri olarak gösterilmektedir.

﻿Floransa’nın merkezinde yer alan Duomo Meydanı, şehrin en turistik yerlerinden biridir. Rönesans Dönemi’nden kalan tarihi yapıların çevrelediği meydan, Piazza del Duomo adıyla bilinmektedir. Adeta bir açık hava müzesi olarak ziyaretçilerini etkileyen destinasyon, genellikle Floransa’daki turistik gezilerin başlangıç noktası olarak tercih edilmektedir. Cattedrale di Santa Maria del Fiore ve ve Aziz Giovanni Vaftizhanesi, Duomo Meydanı’nda mutlaka görülmesi gereken yerler arasında öne çıkmaktadır.

﻿Floransa’nın merkezindeki tarihi tren istasyonunun hemen önünde konumlanan Santa Maria Novella Bazilikası, 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Dominikan mezhebi cemaati tarafından kilise olarak inşa edilen yapı, ilerleyen süreçte genişletilmiş ve bazilika olarak kullanılmaya başlanmıştır. 15. yüzyılda dış cephelerinin yenilendiği Santa Maria Novella, Floransa’da yapılmış ilk en büyük bazilikadır. Büyüleyici mimariye sahip olup, bünyesindeki freskleriyle ziyaretçilerine adeta kısa bir Rönesans yolculuğuna çıkarmaktadır.

﻿Floransa’da tarih ve doğanın iç içe olduğu Boboli Bahçeleri’nin yapımında 16. yüzyılda başlanmıştır. Boboli Bahçeleri, geçmişte kentin merkezi olarak kullanılan bir alanın düzenlenmesi sonucunda 18. yüzyılda halkın kullanımına açılmıştır. Çevresel sanatın en güzel örneklerinden biri olup, bünyesinde pek çok tarihi, sanatsal ve kültürel eser barındırmaktadır. Meşe, çınar, sedir ve selvi ağaçlarıyla çevrili olan Boboli Bahçeleri’nde keşfedilmesi gereken yerler arasında Porselen Müzesi, Amfitiyatro, Viottolone ve Kaffehaus gibi bölümler bulunmaktadır.

﻿Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olarak bilinen Uffizi Galerisi, Floransa’nın merkezinde yer almaktadır. İtalyan Rönesansını kapsamlı bir şekilde keşfetmek isteyen turistlerin uğrak yeri olan sanat galerisi, günümüzde paha biçilemeyecek eserlere ev sahipliği yapmaktadır. 14. ve 16. yüzyıldaki resim sanatlarına ilişkin koleksiyonların görülebileceği Uffizi Galerisi’nin dikkat çekici eserleri arasında Sandro Boticelli’ye ait “Venüs'ün Doğuşu” ve Titian’ın yapmış olduğu “Urbino Venüsü” bulunmaktadır.

﻿Floransa’nın simgelerinden biri olan Vecchio Sarayı, kent merkezinde yer almaktadır. Belediye binası olarak kullanılan yapı, Palazzo Vecchio adıyla bilinmektedir. İtalyancada “Eski Saray” anlamına gelen Palazzo Vecchio, görkemli mimarisiyle görülmeye değer detaylara ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi boyunca şehrin idare edildiği bir merkez olarak kullanılmıştır. İçerisinde sanatsal açıdan etkileyici eserler barındıran saray, dar koridorları ve ihtişamlı yapısı ile ünlüdür. Her daim kalabalık olan Piazza della Signoria adıyla bilinen Signoria Meydanı’nda yer almasından ötürü yıl boyunca turistler tarafından büyük bir ilgiyle ziyaret edilmektedir.

7. GİOTTO'NUN ÇAN KULESİ

Giotto'nun Çan Kulesi, Floransa gezilerinin vazgeçilmez destinasyonlarındandır. Floransa Katedrali’ni tamamlayan bir yapıya sahiptir. Mimari açıdan etkileyici detaylara sahip olan yapı, Rönesans resminin öncüsü olarak bilinen Giotto Di Bondone imzalıdır. Yapımında farklı renklerde mermerlerinde kullanıldığı Giotto'nun Çan Kulesi, 84,7 metrelik yüksekliği ile ünlüdür. Kulenin iç bölümlerinde ünlü ressam ve heykeltraş Giovanni Pisano’ya ait eserler başta olmak üzere pek çok sanatsal açıdan ilgi çekici yapıtlar görülebilmektedir.

AZİZ GİOVANNİ VAFTİZHANESİ

Yapımına 1059 yılında başlanan Aziz Giovanni Vaftizhanesi, 1128’de faaliyet göstermeye başlamıştır. Floransa’nın günümüze ulaşan en eski yapıları arasında gösterilen Aziz Giovanni Vaftizhanesi, Romanesk üslubu ile inşa edilmiştir. Özellikle rölyef heykelli bronz kapıları ile meşhurdur. O kadar ki İtalyan Rönesans dönemi ressamı Michelangelo tarafından “Cennetin Kapıları” olarak nitelendirilmiştir. Ünlü şair Dante Alighieri başta olmak üzere pek çok sanatçının ve Medici ailesi mensuplarının burada vaftiz edildiği bilinmektedir.