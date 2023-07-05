Safranbolu ve Amasra'ya bayram tatilinde ziyaretçi akını

"GÜZEL BİR BAYRAMI GERİDE BIRAKTIK"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, UNESCO kenti Safranbolu’nun önemli kültür turizmi merkezi olduğunu, her geçen yıl gösterilen ilginin arttığını söyledi.



Bayram tatilinin ilçedeki esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getiren Urgancıoğlu, “400 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığımızı düşünüyoruz. Otellerimiz yüzde 100 dolulukla bayramı tamamladı. Zaten sezon içindeyiz ve böyle gideceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Urgancıoğlu, bu süreçte kültür turizminin yanında lavanta hasadı gibi çeşitli etkinliklerde misafirleri ağırladıklarını anlatarak, “Güzel bir bayramı geride bıraktık, esnafımız mutlu, turizmcilerimiz mutlu” dedi.

