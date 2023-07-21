Safranbolu'da safran ve lavantanın birlikte ekildiği bahçe agroturizmde yeni rota oluşturuyor

Yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, turist sayısını artırmak için projeler hayata geçiriliyor.



Safran üretiminin artırılması ve agroturizme katkı sunulması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hazırlanan "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi de uygulanmaya başlandı.



Valilik, İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığının iştirakçi olduğu proje kapsamında, ilçede geçen yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile 55 dekarlık bahçe oluşturuldu.

Pilot bölge olarak belirlenen Gayza köyündeki bahçeye, safran ve lavanta bitkileri ekildi.



Lavantanın çiçek açmasıyla güzel bir manzara sunan bahçenin ziyarete açılmasıyla ilçeye daha fazla turistin gelmesi hedefleniyor.



Safranın ise eylül ayında çiçek açacağı bahçe, ziyaretçilerine mis kokulu mor çiçekler arasında yaptıkları gezintiyi ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.