Safranbolu'da turist sayısı her geçen gün artıyor

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprülerle açık hava müzesini andıran tarihi ilçeyi 11 ayda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti. Mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, turist sayısında pandemi sonrasında dönemi öncesine oranla 300 bine varan artışı oldu.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu'nun "Korumanın başkenti" olarak adlandırıldığını, pandemi döneminde dünyada olduğu gibi ilçede de bir gerileme yaşandığını belirtti.

"Pandemi dönemi öncesi ve sonrası dönemle Safranbolu'muzu kıyasladığımızda her yıl 150, 250 ve 300 bine varan turist sayısının artışını gözlemliyoruz" diyen Kaymakam Yazıcı, "Biz bu yıl da yabancı turistte yüzde 250 artışı yaşadık. Aynı zamanda yerli turizmde ziyaretçilerimizin yüzde 20’den fazla arttığını görüyoruz" dedi.



KONAKLAMALI TURİST SAYISINDA YÜZDE 150 ARTIŞ

Safranbolu'da 91 konaklama tesisi olduğunu anlatan Yazıcı, "Yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli bu şehirde turizmcilerle konuştuğumuzda geçen yıla göre yüzde 80 ve yüzde 150’ye varan artışlar var" diye konuştu.

