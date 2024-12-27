Sagalassos Antik Kenti beyaz örtüyle kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2009'da giren, Roma dönemi mimarisinin en iyi örneklerinin sergilendiği antik kentin bulunduğu bölgede kar etkili oldu. Akdağ'ın eteklerinde 1500-1700 rakımda bulunan tarihi alanda "Aşıklar Çeşmesi" olarak da adlandırılan Antoninler Çeşmesi, etrafındaki onursal sütunlar, zafer takları, agoralar, Roma hamamı, tiyatro, kütüphane ve Heroon yapısı, beyaz örtüyle kaplandı. Sagalassos Koordinatör Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan, kar yağışı altında yapılan yılın son kazı gününün ardından çalışmalara kısa bir ara verildiğini söyledi. Yılın ilk günlerinden itibaren kazı ve restorasyon çalışmalarının süreceğini belirten Tarkan, Sagalassos'un 2400 yıl önce kurulduğunu dile getirdi. Tarkan, burasının Antik Anadolu coğrafyasında Pisidia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Kentin Akdağ'ın güney yamacına kurulduğunu anlatan Tarkan, şöyle devam etti:



"Bugünlerde beyaz örtüye bürünen kent, temiz havası, görkemli yapıları ve muhteşem manzarasıyla yılın en özel günlerini yaşıyor. Sagalassos, şu an bilinen 7 çeşme yapısıyla güzel Anadolu'nun su şehridir. Bu çeşmelerin ikisi restore edilerek antik dönemdeki gibi suyla buluşturuldu. Hadrian Çeşmesi'ni de ayağa kaldırılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2024 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Bu çalışmalar, antik kente yılın ilk karı düşene kadar yoğun şekilde sürdürüldü."



Sagalassos'u ziyaret eden Eray Emre Özdemir, Antalya'nın Demre ilçesinden antik kenti kar altında görmek için geldiklerini söyledi. Antik kenti çok beğendiğini dile getiren Özdemir, "Karda ayrı güzel. Yukarıda tiyatrosu da var. Su ve kemerler çok harika. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.



Gülsüm Özdemir de "Bugün 'İnşallah kar vardır.' diyerek geldik. Yazın ayrı güzel, kışın şu anda karlar altında ayrı güzel. Girdiğimiz andan itibaren büyülendik. Çok güzel, çok beğendik. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Bol bol fotoğraf çektirdik." diye konuştu. Arda Coşkun ise Sagalassos'u daha önce de gezdiğini ancak kar altında ilk kez gördüğünü, antik kentte karla eşsiz manzaralar oluştuğunu belirtti.