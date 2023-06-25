Sagalassos ve Kibyra bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Burdur Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy,, Sagalassos'taki 400 blokla ayağa kaldırılan Antoninler Çeşmesi'nin 13 yıldır muazzam ilgi gördüğünü söyledi. Bu yaz da Kibyra'daki yuvarlak planlı anıtsal çeşmenin Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın öncülüğünde restorasyonun tamamlanarak ayağa kaldırıldığını belirten Gürsoy, "Bu çeşmeler Türkiye'de iki tane ve ikisi de Burdur'da. Biz ziyaretçileri bayram tatilinde ve bayramdan sonra sezon boyunca antik kentlerimize bekliyoruz. Tüm tedbirlerimizi aldık, gayet nezih bir ortamda su sesinin içinde huzur bulacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.



"SON YILLARDA EKOTURİZM DE GELİŞTİ"

Gürsoy, Burdur'da son yıllarda ekoturizmin de geliştiğine değinerek, şöyle konuştu:



"Lavanta bahçelerinden tutun da Salda Gölü ve antik kentlerimize kadar çok güzel bir rotamız var. Ziyaretçiler aynı zamanda bu rotaları bizim "Go Burdur" ve "Gezsen Burdur" sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirler. Ziyaretçilerimizi çok güzel bir ortam, huzurlu bir şehir bekliyor."

