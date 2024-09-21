Sakalar dönemine ait 3 bin yıllık altın eserler Kazakistan'da sergileniyor

Astana'daki Kazakistan Milli Müzesi’nde "Ulu Dala Altındarı (Büyük Bozkır Altınları)" temalı sergi ziyarete açıldı. Sergide Altay Dağları bölgesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sonucu çıkarılan, çoğu Sakalar (İskitler) ve Batı Göktürk Kağanlığı dönemlerine ait 2 bin 500’e yakın tarihi eser bulunuyor.

Yaklaşık 3 bin yıl önce Sakalar döneminde yaşayan zanaatkarlar tarafından altından yapılan eserler, tasarımları ve inci işlemeleriyle göz kamaştırıyor.



Ünlü Kazak arkeolog Prof. Dr. Zeynolla Samaşev, sergideki eserlerin en eskisinin 3 bin yıl, en yenisinin ise 1000 yıl önce saf altından imal edildiğini belirterek, "Eserler, altın üretimi ve tekniğinin bu topraklarda en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Samaşev, sergilenen eserlerin Doğu Kazakistan eyaletindeki Sakalara ait mezarlar, kurgan ve külliyelerden bulunduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:



"Sakalar döneminde hayatını kaybeden hükümdarlar ve aile üyeleri, önemli zaferler elde etmiş askerler, altınla işlenmiş elbiselerle defnediliyorlardı. Yanlarına kullandıkları değerli eşyayı hatta bindikleri atları gömülüyordu çünkü hayatın öbür dünyada da devam edeceğine dair inanç vardı."