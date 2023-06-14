Sakarya'da lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Semaverde ücretsiz çay ikramıyla dinlenme imkanı da bulan ziyaretçiler, satışa sunulan lavanta yağı, kolonya, lavanta demeti ve sabunlardan alıyor. Lavantaların büyümesiyle bahçenin kapılarını ziyaretçilerine açan Burak Görgülü, mor güzelliğin cazibesiyle hayalini 2019'da gerçekleştirerek lavanta bahçesini hizmete aldığını söyledi.



Görgülü, hava şartlarına göre temmuzun ortasına kadar lavanta sezonunun devam edeceğini belirterek, "Sünnet çekimine, nişan çekimine gelenler var. Ayrıca müzisyen arkadaşlar vardı. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen ilgi güzeldi. İlerleyen zamanlarda bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

