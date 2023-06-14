Sakarya'da lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çeşitli ürünleri, semaver çayı ikramı ve eşsiz görsel güzellikleriyle dikkati çeken lavanta bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Adapazarı ilçesinde "Dışarıdan stres getirmek yasaktır" sloganıyla kurduğu bahçeye çeşitli dekorlar yerleştiren girişimci Burak Görgülü, çiçekler arasında fotoğraf çektirme alanları oluşturdu. Stüdyoyu andıran bahçeye gelenler, çiçekler arasında gezinti yapıyor, manzaranın içinde fotoğraf çektiriyor.
Semaverde ücretsiz çay ikramıyla dinlenme imkanı da bulan ziyaretçiler, satışa sunulan lavanta yağı, kolonya, lavanta demeti ve sabunlardan alıyor. Lavantaların büyümesiyle bahçenin kapılarını ziyaretçilerine açan Burak Görgülü, mor güzelliğin cazibesiyle hayalini 2019'da gerçekleştirerek lavanta bahçesini hizmete aldığını söyledi.
Görgülü, hava şartlarına göre temmuzun ortasına kadar lavanta sezonunun devam edeceğini belirterek, "Sünnet çekimine, nişan çekimine gelenler var. Ayrıca müzisyen arkadaşlar vardı. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen ilgi güzeldi. İlerleyen zamanlarda bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.
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