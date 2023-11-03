Samsun'da inşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat için yapılan kazı sırasında Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen yerleşke bulundu.

Samsun'da inşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı

'un Tepecik Mahallesi'nde başlatılan konut projesi çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Samsun Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Müze arkeologları tarafından yürütülen çalışmada, Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Samsun'da inşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı - 1

Kalıntıların en önemli bölümünü ise altyapı sistemi ve su kanalı oluşturuyor. Sikke, seramik parçaları, çatı kiremit, mezar ve mimari kalıntıların bulunduğu alanın eski dönemlerde yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Samsun'da inşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı - 2

İlkadım Belediyesi tarafından koruma altına alınan alanda kurtarma kazısı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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