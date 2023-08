Samsun'daki Cevizdibi Kanyonu’na girişler kapatıldı

Vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını isteyen Kılıç, “Bu aylarda vatandaşlarımızın hem can güvenliğini sağlamak amacıyla hem de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında profesyonel olmayan sporcular ve diğer kişiler haricinde bu bölgeye giriş yasağı bulunmakta. Vatandaşlarımızın bu noktada duyarlı davranmaları kendi can güvenliklerini ve arkadaşlarının, ailelerinin can güvenliklerini tehlikeye atmamalarını rica ediyoruz. Cevizdibi Kanyonu gelecekte gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın tümüne açık hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

