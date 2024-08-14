Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu'na yoğun ilgi

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğaseverlerin her yıl daha fazla rağbet ettiği kanyonu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi ziyaret etti.



Vezirköprü ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu doğal güzellikleri ile doyumsuz bir manzara sunuyor.

Uzunluğu yaklaşık bin 500 metre, su derinliği ortalama 106 metre, yüksekliği ise ortalama 350 metre olan kanyon suları ve heybeti ile doğa tutkunlarına kucak açıyor. 2011 yılında turizm bölgesi ilan edilen kanyona ilgi her geçen yıl artarak sürüyor. Kanyonda özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.