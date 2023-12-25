Samsun'da Saathane Meydanı yeni çekim noktası

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı’nı turizme kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Tarihi bir dönüşüm projesi uygulanan Saathane Meydanı, yapılan yeni çalışmayla birlikte yeni bir konsepte de kavuştu. Ticaretin kalbinin attığı bir nokta olan Saathane Meydanı, artık sosyal yaşamında canlı olduğu bir yer haline geldi.



Saathane Meydanı Projesi’ne kendi hizmet binasını da dahil eden Büyükşehir Belediyesi, söz konusu 5 katlı binayı yıkmasının ardından yerine yapılacak Ticaret Merkezi’nin inşaatı ise hızla devam ediyor. Yapımı devam eden Ticaret Merkezi’nde 206 araç kapasiteli iki katlı otopark, 19 mağaza ve 5 adet restoran yer alacak.