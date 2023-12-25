Samsun'da Saathane Meydanı yeni çekim noktası

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı’nı turizme kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Tarihi bir dönüşüm projesi uygulanan Saathane Meydanı, yapılan yeni çalışmayla birlikte yeni bir konsepte de kavuştu. Ticaretin kalbinin attığı bir nokta olan Saathane Meydanı, artık sosyal yaşamında canlı olduğu bir yer haline geldi.
Saathane Meydanı Projesi’ne kendi hizmet binasını da dahil eden Büyükşehir Belediyesi, söz konusu 5 katlı binayı yıkmasının ardından yerine yapılacak Ticaret Merkezi’nin inşaatı ise hızla devam ediyor. Yapımı devam eden Ticaret Merkezi’nde 206 araç kapasiteli iki katlı otopark, 19 mağaza ve 5 adet restoran yer alacak.
Ayrıca halk arasında "Mavi bina" olarak anılan 8 katlı iş merkezinin yıkılmasının ardından yerine yapılan Sümbül Konağı’nın inşaatı da tamamlandı. İç mimarisi ile ilgili son rötuşların yapıldığı Sümbül Konağı dışındaki ışıklandırması ve estetik görünümü ile Saathane Meydanı’na renk kattı. Konak, iç tefrişatının yapılmasının ardından hizmete girecek.
Öte yandan Saat Kulesi çevresinde bulunan ve meydanın tarihi dokusuna uyum sağlamayan yapıların yıkılmasının ardından yerine yapılan yeni yapılarda açılan işyerleri ile birlikte bölgedeki ticaret daha da hareketlendi. Bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde dönüşümünü amaçlayan proje kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor.
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