Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve ve Göbeklitepe'de, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Uluslararası Müzeler Haftası"nın kapsamında Şanlıurfalı el sanatları ustalarının atölye çalışmaları, yürüyen portreler sergisi, fotoğraf sergisi ile Harran Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölüm öğrencileri tarafından şan ve pop caz konserleri düzenlendi.

Müzelere gelen ziyaretçiler, hem etkinlikleri izleme fırsatı bulurken hem de tarihi eserlerini görme imkanı buldu.