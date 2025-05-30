Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete açılacak

"1 YIL İÇİNDE ZİYARETE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın şanlı unvanını kurtuluş mücadelesindeki destansı duruşundan aldığını anımsattı. Onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından müzenin yeniden ziyarete açılacağını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:



"Mahmut Nedim Efendi Konağı, şehrimizde Kurtuluş Savaşı'nı ve kurtuluş mücadelesini simgeleyen, o sembolü bağrında taşıyan bir bina. Bu konak valiliğimize ait ve burada Kurtuluş Müzesi olarak bir süredir hizmet vermekteyken özellikle yaşanan deprem felaketinden etkilenmesi sonucunda hizmet dışı kalmıştı. Biz şu anda burada yaptığımız onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmasıyla kısa süre içinde konağımızı çok daha güzel ve içinin de teşhir tanzimini yaparak tekrar Şanlıurfa'ya ve ülkemize kazandırmış olacağız. Mücadele azmimizin, vatanımızı koruma ve kurtarma azmimizin bir nişanesi olarak burada kurtuluş dönemindeki eserler sergilenecek. Çok modern bir müzecilik anlayışıyla içinin donanımını sağlayacağız ve bir yıl içerisinde müzeyi ziyarete açmayı planlıyoruz."



Vali Şıldak, müzenin kentin eksiği olan etnografik müze konseptiyle açılacağını vurgulayarak, "Ziyarete gelenler o anı yaşayacaklar. Şanlıurfa'mızın tarihteki o altın sayfasını yansıtacak kalitede ve donanımda bir müze oluşturacağız" ifadesini kullandı.