Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar depremden etkilenmedi

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, istasyonlarında 294 kelaynak bulunduğunu söyledi. Kelaynakların yörede baharın müjdeleyicisi ve bereketin sembolü olarak görüldüğüne işaret eden İnan, "Her yıl 14 Şubat'ta kelaynaklarımızı doğal yaşam ortamlarına salıyoruz. Bu yıl 30 ila 50 arasında yavru beklentimiz olacak" dedi.