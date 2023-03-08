Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar depremden etkilenmedi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynakların korunmasını ve üremelerini sağlamak için 1977 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Kelaynak Üretme İstasyonu kuruldu. Başta 2 ergin ile 9 yavru kelaynak bulunan istasyonda yürütülen çalışmalarla her geçen yıl sayı artırıldı. Kelaynaklar, istasyonda yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirden oluşan özel menüyle besleniyor.
Üreme döneminin başladığı 14 Şubat'ta Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan 294 kelaynakta depremler nedeniyle bir sorun bulunmadığı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, istasyonlarında 294 kelaynak bulunduğunu söyledi. Kelaynakların yörede baharın müjdeleyicisi ve bereketin sembolü olarak görüldüğüne işaret eden İnan, "Her yıl 14 Şubat'ta kelaynaklarımızı doğal yaşam ortamlarına salıyoruz. Bu yıl 30 ila 50 arasında yavru beklentimiz olacak" dedi.