Şanlıurfa Kalesi'nde 4. sezon kazı çalışmaları devam ediyor

Gülriz Kozbe, şunları kaydetti:



"Şanlıurfa Kalesi'nde birçok uygarlığı görmek mümkün. Bunun en başta olanı ciddi bir Roma hakimiyeti var bölgede. Roma ikiye ayrıldıktan sonra bölge Doğu Roma'nın egemenliğinde kalıyor. Bizans oluyor. Ondan sonra Arap Emirlikleri var. Abbasiler, Eyyubiler, Mervaniler, Zengiler var. Birçok kültürün burada kalede yaşam alanlarını bulmak mümkün. Bizim amacımız da bu dönemlere ait arkeolojik verileri, küçük buluntularıyla, yani çanak çömlekleriyle, sikkeleriyle, takılarıyla, silahlarıyla ortaya çıkarmak."

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