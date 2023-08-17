Şapinuva'da yerleşim yeri dışına kurulan atölyelerde çalışmalar sürüyor

KAZILARLA ANTİK KENTİN SINIRLARI BELİRLENİYOR



Bu yılki kazıda "İşlik-2" yapısının sınırlarını belirlerken aynı zamanda Şapinuva kentinin sınırlarını tespit etmiş olacaklarını anlatan İpek, kazılarda ortaya çıkarılan yerleşim yerleri ile işliklerin birbirinden uzak olduğunu belirlediklerini ifade etti.



"İşlik-2" yapısının, ocakların bulunduğu uzun bir koridor biçiminde yapıldığını belirten İpek, şunları kaydetti:



"Bu işlikler kendi döneminde kullanıldıktan sonra, işlevleri bittikten sonra kapatılıyor. İşlikler dönemin idari binasının çok daha uzağında. Aslında şehrin tam bitiş noktasında yapılmış. Günümüzdeki sanayi üretiminin olduğu yerlerde sanayi kuruluşları nasıl kentin biraz dışındaysa, Hitit döneminde de burada onu çok net şekilde görebiliyoruz. İdari yapının çok uzağında çünkü orada ateş yakılacak, duman çıkacak, zehirli gazlar çıkacak. Bu nedenle bu tür işlik yapılarını şehrin dışına atıyorlar."