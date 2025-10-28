Saray Şelalesi'nde sonbahar güzelliği: Görsel şölen yaratıyor

Saray köyünde yer alan şelale ve çevresindeki ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla mevsimin eşsiz güzelliklerini sunuyor.

"SONBAHARDA ÇOK GÜZEL OLUYOR"

Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) Başkanı Ferhat Salur, sonbaharın görsel şöleninin tüm güzelliğiyle devam ettiğini söyledi.

Salur, Saray Şelalesi'nin de ilin görülmesi gereken doğal güzelliklerinden biri olduğunu ifade ederek "Sonbaharda özellikle bu aylarda burası çok güzel oluyor. Ziyaretçilerine muhteşem bir görsel şölen yaşatıyor. Bizler de arkadaşlarımızla burayı görmek için gezi düzenledik" dedi.