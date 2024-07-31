Saraybosna'daki Umut Tüneli'ne turistlerden yoğun ilgi

Başkent Saraybosna'da 31 yıl önce faaliyete giren "Umut Tüneli", 4 ay 4 gün süren yoğun uğraşların ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı. Kente turist olarak gelenlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan "Umut Tüneli", Saraybosnalıların gözünde "özgür dünyaya açılan kapı" olarak biliniyor.



Saraybosna Anıt Merkezi danışmalarından Belma Cuzovic, geçen yıl tünele 170 bin, bu yıl da 100 bin ziyaretçi geldiğini söyledi.



Her ülkeden turistin tüneli ziyareti ettiğini aktaran Cuzovic, "Turistler en çok Türkiye, Arap ülkeleri ve Çin'den geliyor. Ziyaretçilerin ağladığı, rehberlerimize sarıldığı duygusal anlar yaşanıyor. Çünkü tüm çalışanlarımız Saraybosna kuşatmasını bilen kişiler" dedi.

