Sardes Antik Kenti'nin en büyük sinagogunu kadınlar yeniliyor

"BOŞLUKLARI TAMİR EDİYORUZ"

Kazı başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, “Sinagog 1963 yılında meydana çıkarıldı. Sinagogun zeminindeki mozaikler kaldırılmış ve modern demir panolar halinde tekrar yerine yerleştirilmiş. Fakat kazıldığı için birçok boşluk kalmış. Biz de kadınlarla birlikte zemindeki o boşlukları tamir ediyoruz, boşlukları mozaik taşlarla aslına uygun olarak restore ediyoruz. İlginç bir bina, antik dünyadaki en büyük sinagog ve çok lüks bir bina. Tabanı mozaik, duvarları ise renkli mermer ile kaplanmış. Binanın yapımında para verenlerin ismi duvara yazılmış, duvarda bulunan yazıtta yapımında kimin para verdiği Yunanca yazıyor. Yaptığımız kazılarda elde ettiğimiz bulgularla, çok daha erken seviyelere iniyoruz. Kentin tarihini daha iyi öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.