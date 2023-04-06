Sarıkamış göçmen kuşları ağırlamaya başladı

Bölgeye gelen göçmen kuşlardan yeşilbaş ördekler, angut, kızıl şahin, atmaca, kerkenez, ağaç kakan gibi birçok kuş türü doğayı hareketlendirdi.



Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, baharın gelmesiyle donan Keklik Şelalesi yeni çözülmeye başladığını, çiçeklerde bir canlanma ve leylek, angutlar gibi birçok kuşu türünü gördüklerini, bunları fotoğraflamaya çalıştıklarını belirtti.

