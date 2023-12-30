Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni yıl heyecanı

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 90'LARA ULAŞTI



Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin işletmecisi Nihat Özsezer, yeni yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Kayak merkezinde yeni yıl için bütün çalışmaların tamamlandığını dile getiren Özsezer, "Sarıkamış'ta oteller olarak yılbaşına hazırlandık ve misafirlerimizi çok güzel ağırlayacağız. Otellerimiz yaklaşık yüzde 80-90 doluluk oranına ulaştı. Ünlü sanatçılarımıza otellerimizde sahne aldıracağız. Çok güzel kar yağdı. Sarıkamış’ta kristal kar bulunduğu için çok fazla talep aldık. Ekiplerimizle gelen konuklara en iyi hizmeti vereceğiz." diye konuştu.



Kayak eğitmeni Alper Laçin de yeni yıl için her otelin kendi programını hazırladığını, misafirlerle büyük bir coşkuyla yeni yılı beklediklerini söyledi. Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler kayak, kızak ve snowboard yaparak kristal kar keyfi yaşadı.

