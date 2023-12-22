Şarm el-Şeyh su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını ağırlıyor

İlk kez dalış yaptığını anlatan Erdoğan, "Su altını çok merak ediyordum. İnanılmaz bir deneyim oldu, herkesin deneyimlemesini öneririm. Şnorkelle kafanızı suya sokar sokmaz bambaşka bir dünyaya dalıyorsunuz, rengarenk mercanlar, balıklar harika bir görsel. Keyifliydi." diye konuştu.



"AKVARYUMUN İÇİNDE YÜZER GİBİSİNİZ"



Haluk Özsevim ise Antalya'dan geldiğini hatırlatarak, denizin ayrı keyif verdiğini belirtti. Dalışı sevdiğini anlatan Özsevim, "Kızıldeniz'de akvaryumun içinde yüzüyorsunuz. 15 yıl önce çok sevmiştim ve aklımda kalmıştı onun için tekrar geldim. Vizenin olmaması büyük avantaj. Su altından çok etkilendim. Mercanlar yüzlerce çeşit balık insanı etkiliyor. Normalde denizde en fazla 10 dakika kalırım ancak dalış olunca saatlerde burada kaldım." diye konuştu.



İstanbul'dan gelen Savaş Daş da ilk kez dalış yaptığını ve güzel bir deneyim yaşadığını ifade etti. Su altının büyülü bir dünyası olduğunu aktaran Daş, "Deniz altındaki o güzel yaşamı herkesin görmesini öneririm. Renk renk boy boy yüzlerce balık var. Farklı bir duygu." dedi.