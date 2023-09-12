Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

Kedrai Antik Kenti’nin sadece denizden ulaşılabilir konumu ve korunaklı limanlarıyla her zaman önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Diler, “Bu nedenle burası bir Anadolu kenti” dedi.

Kazı çalışmalarında çok sayıda yazıta ulaştıklarını vurgulayan Diler, yazıtların hem Kedrai Antik Kenti hem de kıyı Karia’nın tarihinin anlaşılması yönünden önemli olduğunu kaydetti.



Sedir Adası’ndaki kazı çalışmaları, ziyaretçilerin sadece Kleopatra Plajı’nı değil antik kentteki tiyatro, kilise, Apollon Tapınağı ve diğer önemli alanları görüp gezerek bilgi edinmelerini sağlıyor.