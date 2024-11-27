Amasya, turistleri her mevsim ağırlamak istiyor: Hedef 1 milyon turist

Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "Şehzadeler şehri" olarak anılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözüyle dünyaya milletin bağımsız yaşama iradesini ilan ettiği şehir olan Amasya, sahip olduğu kimlikle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Ziyaretçilerine Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar 8 bin 500 yıllık geçmişin izlerini görme imkanı sunan Amasya, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları'na sahip Amasya, av, termal ve doğa turizmiyle dikkati çekiyor.



Amasya müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, Yeşilırmak'ın iki yakasında uzanan Yalıboyu evleri, tarih kokan otantik sokakları ile turistlerin ilgisini çeken tarihi dokusunu korumuş şehirler arasında bulunuyor. Vali Önder Bakan, Amasya'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Marka Kent" ilan edildiğini söyledi.



Şehzadeler şehri olarak da bilinen Amasya'nın Yeşilırmak'ın çevresinde kurulan bir tarih kenti olduğunu, Boraboy Gölü, Yedikır Kuş Cenneti, Akdağ ve Tavşan Dağı'yla öne çıkan tabiat güzelliklerini de barındırdığı anlatan Bakan, "Birkaç asırlık bir deyiş olan, 'Amasya o şehirdir ki tenhasında bir at eşelense, toynağı bir medeniyete dokunur' ifadesi, şehrimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel hazineyi ifade eden güzel deyişlerden biridir." dedi.



Harşena Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının Amasya'nın önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardığına işaret eden Bakan, "Biz de bu bilinçle Amasya'mızın tarihi, doğal ve kültürel zenginliği ile turizmde önemli yer edinmesi için tanıtım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda 5-7 Aralık tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'ne kapsamlı tanıtım planıyla katılıyoruz." diye konuştu.

