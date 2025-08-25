Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaretçi akını
Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak için gelen ziyaretçiler, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen tarihi mezarlık, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinin de ilçede yapılmasının etkisiyle ziyaretçi akınına uğradı.
Kentin en önemli yerlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan mezarlık, zafer kutlamaları için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenleri ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle karşılama, dinlenme ve bilgilendirme bölümlerinin inşa edildiği 210 dönüm alanı kaplayan mezarlığa gelenler, üzerlerindeki işlemelerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceledi, fotoğraf çekti.
Yeni yapılan ahşap yollardan mezarlık alanını gezen aralarında çocukların da olduğu aileler, ecdada dua etti.
Mezarlıkta yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kulaz, her yıl Malazgirt Zaferi'nin kutlandığı dönemde tarihi mezarlığın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.
Ülkenin birçok ilinden insanların mezarlığa geldiğini belirten Kulaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç senedir başlattığı çalışmalar neticesinde buraya yoğun bir ziyaretçi akını var. Cumhurbaşkanımızın her sene yaptığı ziyaretle bu yoğunluk ve ziyaretçi sayımız artıyor. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geliyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı, diğer kültür varlıklarını görme şansı buluyorlar" dedi.
