Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaretçi akını

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen tarihi mezarlık, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinin de ilçede yapılmasının etkisiyle ziyaretçi akınına uğradı.

Kentin en önemli yerlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan mezarlık, zafer kutlamaları için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenleri ağırladı.