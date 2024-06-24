Selimiye Camisi'ni bayram tatilinde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi, 9 günlük bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



Tatilde kültür ve inanç turizmi rotasını tercih ederek Edirne'ye gelen ziyaretçiler, Selimiye başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, inanç turizminin merkezi Selimiye'nin bayramda ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.



Caminin bazı bölümlerinin restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yoğun bir bayram geçirildiğini belirten Başoğlu, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin camiye geldiğini ifade etti.