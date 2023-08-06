Serindere Kanyonu'na ziyaretçi akını

“SUYUN SESİ BİLE İNSANI RAHATLATIYOR”



Eşi ve çocuklarıyla kanyonda yürüyüş yapan Sait Akhan, parkurun yetişkinler için uygun ama çocuklar için biraz zorlayıcı olduğunu, buna rağmen çocuklarıyla birlikte geldiklerini söyledi.



Kanyonun ferah ve güzel olduğunu, güzergah boyunca harika manzaralar barındırdığını vurgulayan Akhan, “Fotoğraf çekmek için ideal bir yer. Kanyonu çok beğendim, burada olmak iyi hissettirdi. Sıcaklardan dolayı evde uyuyamıyoruz, burası çok ferah bir kaçış noktası” diye konuştu.



Akhan, 45 dakika kadar yürüdüklerini ama parkurun devam ettiğini bildirerek, “Başlarda su oldukça soğuk ama biraz yürüdükten sonra vücut alışıyor. Burada olmak gerçekten güzel, suyun sesi bile insanı rahatlatıyor. Özellikle kayaların arasında fotoğraf çekmek için harika bir ortam var. Yer yer su daha derin olabiliyor ama kayalara basarak geçebiliyorsunuz. Buraya geleceklerin yanlarında ayakkabı getirmelerini öneririm” ifadelerini kullandı.