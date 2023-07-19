Sıcaktan bunalan Dumanlı Tabiat Parkı’nda serinliyor

“BURALARI KORUMAK GEREKİYOR”



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hüsrev Akın ise fırsat buldukça Dumanlı Tabiat Parkı’na gelmeye çalıştıklarını anlattı.



Tabiat parkında teknolojiden uzak, izole bir yaşam alanının bulunduğunu belirten Akın, “Gelip bir, iki gün burada dinlenip gidiyoruz. Buraları korumak gerekiyor. İnsanların biraz daha dikkatli olması, etrafını bulduğu gibi tertemiz bırakması, aslında bizim kampseverler olarak istirhamımız. Bu konu bizim için çok önemli çünkü buraları bir daha geriye getirmemiz mümkün değil. Bir tane tabiat parkımız var, ona da sahip çıkmak bize düşüyor” diye konuştu.



Sivas’tan ailesi ile gelen Emine Koçak da ilk kez Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyarete geldiklerini ifade ederek, “Yaz sıcaklarında buraya gelmek keyifli ve çok eğlenceli. Gençlerimizin ve büyüklerimizin tercih edecekleri güzel bir yer” dedi.