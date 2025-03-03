Side Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde bulunan ve tarihi milattan sonra (MS) 2. yüzyıla dayanan antik hamam binasından dönüştürülen Side Müzesi, 1962'den bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.



Geç Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden izler barındıran müzede, heykeller, lahitler, yazıtlar, kabartmalar, büstler, takılar, mimari parçalar, pişmiş toprak, cam ve bronz buluntuların da içerisinde yer aldığı 3 bin 309 arkeolojik eser ve 9 bin 484 sikke sergileniyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Geleceğe Miras" projesi kapsamında restore edilerek geçen yıl kasım ayında yeniden ziyarete açılan müzede, açık ve kapalı alanlar ile teşhirlerde düzenlemeler yapıldı.



Son yıllardaki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle tematik vitrinlerin oluşturulduğu müze, etkileyici atmosferi ve barındırdığı eserlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"ÇOK ZENGİN BİR KOLEKSİYONA SAHİP" Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, bölgenin elde edilen buluntuların MÖ 8 ila 9. yüzyıla kadar uzandığını ve bazı kesintilerle 13. yüzyıla, Selçuklu dönemine kadar devam ettiğini söyledi.



Müzenin Side ve çevresinden gelen çok geniş bir koleksiyona sahip olduğunu belirten Alanyalı, "Müzemiz koleksiyonunda Side ve çevresinden gelmiş geç Bronz Çağı'na tarihlenen bazı buluntular da var. Onlar da bölgenin Hititler döneminden beri önemli yerleşimlere ev sahipliğini yaptığını gösteriyor" dedi.

Side Müzesi'nin çok zengin bir koleksiyona sahip lokal bir müze olduğunu vurgulayan Alanyalı, "Side'deki buluntular için açılmış müze, çevresinden gelen buluntulara da ev sahipliği yapıyor. Özellikle 2014'ten itibaren Side'de kazıların artmasıyla çok kalabalık bir koleksiyona sahip olan ören yeri müzelerimizden birisi" diye konuştu.



Antik kentin her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırladığını anlatan Alanyalı, bu nedenle müzede yenilenme ihtiyacı oluştuğunu, bu kapsamda bakanlık desteğiyle müzede yeni bir teşhir çalışması ve düzenleme yapıldığını dile getirdi.



Müzenin yenilenen haliyle oldukça beğenildiğini aktaran Alanyalı, "Müzemiz yeni haliyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Side Müzesi, Side heykeltıraşlığını yansıtan anıtsal ölçekte çok önemli eserlerine ev sahipliği yapıyor. Müzede gymnasium (spor okulu) doğusundaki İmparator Salonu'na ait heykeller, son yıllarda yaptığımız kazılarda gymnasium güney stoasında (üstü kapalı hol) ele geçirilen heykeller ve Anıtsal Çeşme'ye ait heykeller sergileniyor" ifadelerini kullandı.