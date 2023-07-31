Side Sualtı Müzesi deniz dibinde zaman yolculuğuna çıkarıyor

Su altı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır ile yaptıkları dalışta, Side'nin yaklaşık 1,5 mil açığında 11, 18 ve 22 metre derinlikte deve kervanı, Poseidon, Mevleviler, Kurtuluş Savaşı ve çiçek bahçesi temalı 117 heykeli görüntülediklerini aktaran Ceylan, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar dünyanın birçok yerinde binlerce kez dalış yaptım. Bunların içerisinde Side Sualtı Müzesi gerçekten muazzam güzelliği ile en beğendiğim yerlerden biri oldu. Su altında görüş mesafesi Kaş'a çok yakın. Müzede yer alan 117 heykelin her biri ayrı güzellikte. Ancak bazı eserlerin hırpalanmış olduğunu gördük. Zarar gören eserlerin bir an önce eski haline dönüştürülmesi gerekiyor."



Türkiye'nin, su altı turizminde dünyada çok fazla ilgi uyandırdığının altını çizen Ceylan, bu yönde yapılacak tanıtımlarla daha fazla turistin ülkeye gelmesinin sağlanabileceğini kaydetti. Dalış eğitmeni Ferhat Tekin de Türkiye'de su altı müzesini bilmeyen çok sayıda kişinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Side'ye dalış için yaklaşık 15 bin turist geliyor" dedi. Tekin, su altı müzesinin, Türkiye'de görülebilecek en güzel yerlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.