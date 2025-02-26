Silahtar Abdurrahman Ağa Camii'nin restorasyonu tamamlandı

Restorasyonu tamamlanan Silahtar Abdurrahman Ağa Camii 28 Şubat'ta açılacak. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, restorasyonu tamamlanan Üsküdar'daki tarihi caminin açılışı, 28 Şubat'ta cuma namazı saatinde gerçekleştirilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen mazbut Abdurrahman Ağa Vakfı adına kayıtlı cami, Sultan 3. Mustafa'nın silahtarı Abdurrahman Ağa tarafından 1766'da yaptırıldı.

Sultan 2. Mahmut tarafından 1832'de onarım gören caminin kadınlar mahfilinin bulunduğu alana hünkar mahfili eklendi.



Caminin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "2023-2025 Yılları Uygulama (Restorasyonu) Tamamlama İşi" için 20 Kasım 2023'te sözleşme imzalandı, 24 Kasım 2023'te ise yer teslimi yapılarak restorasyon işine başlandı.